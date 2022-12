Krystian Bielik pojawił się na murawie w 71. minucie spotkania , zmieniając Grzegorza Krychowiaka , przy jednobramkowym prowadzeniu reprezentacji Francji. Niestety, kilka chwil później "Trójkolorowi" strzelili drugiego gola , a w bronieniu naszej bramki nie pomogła rażąco bierna postawa wprowadzonego do gry pomocnika.

Świetnie obrazuje to nagranie udostępnione po meczu przez profil TVP Sport. Widzimy na nim, jak defensywny - przypomnijmy - a zarazem świeżo wprowadzony do gry pomocnik truchtem wraca na własną połowę przy kontrze rywali, a następnie pasywnie przygląda się jak Ousmane Dembele podaje do Kyliana Mbappe, który chwilę później zdobył bramkę.