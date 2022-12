Mistrzostwa świata 2022. Mała awantura w meczu Serbia - Szwajcaria

Xhaka co prawda przed meczem zapewniał, że żałuje swojego zachowania w tamtym meczu, dodając także, że "byłby głupi, gdyby powtórzył to drugi raz". Fakt, drugi raz nie powtórzył tego samego gestu, ale znalazł inny sposób na sprowokowanie Serbów. Mecz toczył się w bardzo żywym tempie - tylko w pierwszej połowie wynik zmieniał się czterokrotnie, a ostatecznie oba zespoły schodziły do szatni przy remisie 2:2. Na początku drugiej połowy Szwajcarzy zdobyli gola na 3:2, który zapewniał im awans, jednocześnie eliminując Serbów, którzy potrzebowali zwycięstwa.