Mistrzostwa świata 2022. Wzruszające zachowanie syna Ivana Perisicia

Neymar nie może mieć sobie za wiele do zarzucenia po tym meczu. To on w doliczonym czasie pierwszej połowy dogrywki błysnął dając Brazylii prowadzenie, a w serii rzutów karnych nie miał okazji podejść do jedenastki, bo był wyznaczony jako piąty w kolejności, a konkurs zakończył się po pudle strzelającego serię wcześniej Marquinhosa. Istnieje prawdopodobieństwo, że był to ostatni mundial, na którym mogliśmy oglądać Neymara , który trafieniem z Chorwacją zrównał się w liczbie oficjalnych goli w reprezentacji Brazylii z Pele.