Mundial w Katarze. Andre Onana odpowiada na oświadczenie kameruńskiego ZPN-u

"Chciałbym wyrazić swoje przywiązanie do Kraju i Dryżyny Narodowej. Wczoraj nie pozwolono mi stanąć na boisku by pomóc Kamerunowi, tak jak zawsze to czyniłem by osiągnąć zespołowe cele. Zawsze zachowywałem się tak, by wieść drużynę do sukcesu we właściwy sposób" - czytamy w komunikacie.