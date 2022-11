Wynik korzystny dla Polski, ale Polacy załamani. "Jak to w ogóle możliwe?"

Komentarze kibiców polskiej reprezentacji i w Katarze, i w Polsce, wreszcie w internecie są dość surowe po meczu biało-czerwonych z Meksykiem. Poza przestrzelonym karnym przez Roberta Lewandowskiego, krytykowany jest też styl gry Polaków - bardzo defensywny, bez wymiany podań i składnej gry. Wielu obserwujących mecz używa sformułowania "antyfutbol" i twierdzi, że mecz Polski z Meksykiem był najgorszy na tych mistrzostwach. Jak to możliwe przy obecności czołowego piłkarza świata plus kilku notowanych wysoko na świecie jak Piotr Zieliński, Arkadiusz Milik i inni...

Trener Czesław Michniewicz już przed turniejem zapowiedział, jaki plan w starciu z Meksykiem będzie realizował i tak się stało. Polska oddała rywalom piłkę, pozwoliła im prowadzić grę, czekając na okazję. Selekcjoner mówił, że wobec jakości meksykańskiej drużyny i stylu ich gry to jedyne rozwiązanie. Tymczasem meksykański trener Gerardo Martino skontrował polskie plany swoją koncepcją, w której także i jego zespół pozbywał się piłki i zmuszał Polaków do tego, co wychodzi im najsłabiej - ataku pozycyjnego. W efekcie mieliśmy mecz dwóch drużyn, które nie chciały prowadzić gry.