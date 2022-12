W kwestii przyszłości Czesława Michniewicza pewne jest jedno - jego kontrakt wygasa wraz z końcem roku. Czy jednak to on poprowadzi reprezentację Polski w eliminacjach do Euro 2024? Odpowiedzi na to pytanie wciąż szuka prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza, który - jak sam przyznał - nie podjął jeszcze żadnej decyzji .