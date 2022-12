Spotkanie obserwował na miejscu prezydent Emmanuel Macron . Mężczyzna po wielkim sukcesie drużyny w półfinale postanowił ponownie udać się do Kataru. W towarzystwie żony kibicował piłkarzom na trybunach. Jego obecność nie uszła uwadze mediów. Dziennikarze " wzięli pod lupę" jego podróże w ostatnich dniach z Europy do Azji. Dane są szokujące.

Francuzi bezlitości wobec Macrona. Podliczyli jego obecność na mundialu

Magazyn "Le Point" przeanalizował wyjazdy prezydenta Francji do Dohy. Co ciekawe, udział mężczyzny w półfinale i finale mistrzostw kosztował podatnika ok. 501 tys. euro. Stanowi to 31 lat płacy minimalnej. Dane opierają się na kosztach za godzinę lotu.