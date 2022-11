Wyjątkowi goście na meczu Senegalu. Ich obecność już raz pomogła kadrze

Mundial określany jest mianem największego święta w świecie futbolu. Nic dziwnego, co cztery lata kibice i dziennikarze z całego świata zjeżdżają się do jednego kraju, by na żywo obserwować rywalizację 32 najlepszych reprezentacji w walce o tytuł mistrzowski. Nic więc dziwnego, że na rozpoczęcie mistrzostw świata w Katarze czekano w tak ogromną niecierpliwością.