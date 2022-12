Mundial w Katarze. O tym finale będzie mówić się latami!

Nie może więc dziwić, że takie widowisko zostało mocno docenione przez światowe media, które częstokroć wskazują, że być może mieliśmy do czynienia z najlepszym mundialowym finałem w historii futbolu. Redakcja "The Athletic" na pewno nie ma wątpliwości przynajmniej co do tego, że starcie podopiecznych Lionela Scaloniego z "Les Bleus" było najlepszym meczem całego turnieju.