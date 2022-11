Wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń…

Cieszę się, że nasi zawodnicy pokazali dziś to, w co wierzyłem i o czym, nie dalej jak w piątek pisałem - że potrafią grać i wygrywać, a wynik 2:0 rozbudzi ich marzenia aby zapisać się w historii naszej piłki . Jestem przekonany, że młodzi kadrowicze, tacy jak Kiwior, Bielik, Kamiński czy Zalewski, są w stanie uwierzyć, że mogą pełnić ważne role w drużynie i pokazać się podczas tego mundialu. Liczę, że po tych mistrzostwach będziemy mówić nie tylko o wynikach, ale nieustannie będziemy rozkminiać wspaniałe akcje, zagrania, gole - chwile, które budują sukces.

Trochę obawiałem się o nastawienie mentalne naszej drużyny, zwłaszcza kiedy słuchałem wypowiedzi czy to Czesława Michniewicza, czy samych piłkarzy, m.in. Wojtka Szczęsnego i Grzegorza Krychowiaka. Dużo sprzecznych informacji wychodzących z kręgu naszej kadry (zarówno ze strony selekcjonera, jak i samych piłkarzy) nie napawały optymizmem. A przecież wszyscy wiemy, że wiara w sukces, oczywiście poparta umiejętnościami (a patrząc na indywidualne osiągnięcia klubowe, tych akurat nie brakuje naszym kadrowiczom) może odmienić złą passę. By balon mógł się unieść, trzeba go najpierw napompować - tak samo jest z drużyną: żeby wzniosła się na wyżyny "pompujemy" zawodników nie tylko pod kątem przygotowania fizycznego, taktyki, ale przede wszystkim - mentalnie. Dzięki pozytywnemu nastawieniu i usunięciu poczucia niższości zaskakiwały wyniki niektórych dotychczasowych meczów i osiągnięcia takich drużyn, jak Arabii Saudyjskiej w meczu z Argentyną, czy Japonii w meczu z Niemcami.