Wszystkie koszmary Czesława Michniewicza! To się może powtórzyć na MŚ?!

Michniewicz widział na własne oczy przemianę Argentyny

My musimy być gotowi na to drugie, piękniejsze oblicze Argentyńczyków.

Dwa dotychczasowe koszmary Czesława Michniewicza

Krystian Bielik szalał już wtedy

Chodzi oczywiście o wydarzenia z Młodzieżowych Mistrzostw Europy, jakie rozegrano w czerwcu 2019 r. we Włoszech. Polska jechała tam w roli chłopca do bicia i dla wielu nie stanowiło znaku ostrzegawczego to, że w barażu ograliśmy Portugalię na wyjeździe. W Italii młode "Orły" poszły za ciosem. Po epickim boju poszli pokonali Belgię 3-2, a później sprawili ogromną sensację, ogrywając gospodarzy - Włochów 1-0, po golu Krystiana Bielika, który nie zawodzi także na MŚ w Katarze.

Byliśmy o minutę od awansu nie tylko do półfinału MME 2019, ale też na IO do Tokio, tymczasem Hiszpania w 89. minucie strzeliła bramkę na wagę zwycięstwa w meczu z Belgią i to przedłużyło jej szanse. Hiszpanie rozbili nas w ostatnim meczu grupowym 5-0. Nasz zespół opadł z sił po dwóch meczach, w których głównie gonił za piłką, co kosztowało go utratę energii.