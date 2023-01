Wszyscy zaniemówili na ten widok. Messi widziany z powietrza!

Argentynę opanowało szaleństwo związane ze zdobyciem przez jej reprezentację piłkarskiego mistrzostwa świata. Media raportują, że imiona Leo, Lionel czy wręcz Messi są teraz nadawane w Argentynie nadawane równie często jak niegdyś Diego czy Maradona, ale to, co zrobił pewien argentyński rolnik na polu kukurydzy przebija wszystko. Wyhodował on 124-akrowy portret Leo Messiego na swym polu.