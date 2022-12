Wstrząsające wyznanie Neymara. Wielki koszmar brazylijskiej gwiazdy

Brazylijczycy awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie G i w 1/8 finału trafili na Koreę Południową, którą rozbili 4:1 . Później nadszedł jednak ćwierćfinałowy bój z reprezentacją Chorwacji . W regulaminowym czasie gry nie oglądaliśmy bramek. W dogrywce Neymar dał jednak swojej drużynie upragnioną bramkę i gdy wydawało się, że "Canarinhos" awansują do strefy medalowej mistrzostw świata, Bruno Petković doprowadził do rzutów karnych, w których górą była Chorwacja .

Wstrząsające wyznanie Neymara. Jest zdruzgotany po porażce Brazylii

Później 30-latek zamieścił na Instagramie wpis z druzgocącym wyznaniem. - Jestem psychicznie zniszczony. To była porażka, która na pewno najbardziej mnie zabolała i sprawiła, że przez 10 minut byłem sparaliżowany, a zaraz potem wybuchnąłem nieprzerwanym płaczem . To niestety będzie bolało przez długi czas - napisał Neymar.

- Walczyliśmy do końca i jestem dumny z moich kolegów z drużyny, bo nie zabrakło nam zaangażowania i poświęcenia. Ta grupa na to zasłużyła, my na to zasłużyliśmy, BRAZYLIA na to zasłużyła... - kontynuował Neymar, dziękując wszystkim za wsparcie podczas mundialu.