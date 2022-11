Wstrząs w Brazylii! Koszmarne wieści w sprawie Neymara i Danilo

Na takie kontuzje organizm piłkarza reaguje inaczej niż przeciętnego człowieka

Według ortopedy Mauricio Povoa Barbosy, który szczegółowo precyzuje rodzaj urazu doznanego przez Neymara z tego rodzaju kontuzjami piłkarze radzą sobie lepiej niż zwykli ludzie. Z prostej przyczyny. - Dla piłkarza takie kontuzje to część ich życia i ich organizmy są do nich przyzwyczajone. Dlatego powrót do zdrowia jest szybszy, nawet jeśli kostka nie jest już tak stabilna - uważa dr Barbosa. Z kolei inny specjalista Jose Antonio Veiga Sanhudo podkreśla, że skręcenie u Danilo jest całkowicie innego rodzaju niż u Neymara. Uważa przy tym, że czas powrotu zawodników do pełnej sprawności można skrócić.