Wskoczyli do kadry dosłownie w ostatniej chwili! Michniewicz ujawnia

Łącznie trener "Biało-Czerwonych" wybrał aż 47 piłkarzy, z których na mistrzostwa świata pojedzie ostatecznie zaledwie 26. Konkurencja wciąż jest więc spora. Część ogłoszonych nazwisk była sporymi niespodziankami. Zdecydowanie największą jest obecność Patryka Dziczka z Piasta Gliwice. To zawodnik, który nigdy dotąd nie był powoływany do seniorskiej drużyny narodowej. Z drugiej strony - Michniewicz zna go doskonale z czasów pracy z kadrą U-21.