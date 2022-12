Wskoczył do składu za Ronaldo i dał popis! Co za "petarda" i hat-trick!

Cristiano Ronaldo karnie został na ławce i nie przeszkodziło to Portugali w rozbiciu 6-1 Szwajcarii w walce o ćwierćfinał MŚ w Katarze. Koncert dał zastępca CR7 - Goncalo Ramos, który do hat-tricka dorzucił asystę. Pomyśleć, że sześć lat temu graliśmy z Portugalią jak równy z równym. Tyle że my właśnie zwalniamy już czwartek trenera, a u nich wciąż się nie nudzi nikomu Fernando Santos.