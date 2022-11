Wrze u rywali Polaków. "Zrobił wszystko, byśmy nie wygrali"

Były bramkarz reprezentacji krytykuje selekcjonera. Mocne słowa!

- On powiedział, że zrobimy wszystko, aby Meksyk wygrał. A zrobił wszystko, co możliwe, by Meksyk nie wygrał. To totalna kpina! - denerwował się 55-letni dziś Ríos, który w meksykańskich klubach rozegrał ponad 700 spotkań, a karierę zakończył w 2004 roku w stołecznym Club América. - Możesz wygrać, możesz przegrać, bo to jest element tego pięknego sportu. Ale robić to tak, jak pokazał w meczu z Argentyną, to hańba! - grzmiał, podkreślając indolencję ofensywną reprezentacji i taktykę przygotowaną przez trenera z... Argentyny.