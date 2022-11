Coraz bliżej końcowych rozstrzygnięć w fazie grupowej mundialu. We wtorek rozpocznie się trzecia kolejka, a w jej trakcie dojdzie do starcia Iran – Stany Zjednoczone. To mecz interesujący nie tylko z powodów czysto sportowych, ale także geopolitycznych. Oba kraje mają bowiem bardzo napięte relacje.