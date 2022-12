Wpis Krychowiaka robi furorę w sieci. Prosto z mostu o Szczęsnym

Rzeczywiście znajomość obu zawodników trwa już ponad 15 lat . I tak na przykład w 2007 roku razem pojechali na mistrzostwa świata do lat 20 w Stanach Zjednoczonych. Obaj byli najmłodsi w kadrze Michała Globisza. Są z rocznika 1990, a większość kolegów była trzy lata starsza.

53 wspólne występy Krychowiaka i Szczęsnego

Potem Krychowiak ze Szczęsnym razem występował w kadrze młodzieżowej narodowej do lat 21. Pierwszy raz w reprezentacji A wystąpili razem 9 lutego 2011 roku w spotkaniu z Norwegią. Nigdy nie byli w tym samym klubie, ale do tej pory razem w biało-czerwonych barach zagrali 47 razy, a z drużynami juniorskimi 53-krotnie.

Co ciekawe zmierzyli się ze sobą zaledwie dwukrotnie. W sezonie 2019/2020 Juventus Turyn polskiego bramkarza zagrał w Lidze Mistrzów z Łokomotiwem Moskwa pomocnika. Dwa razy lepsi byli Włosi.

Szczęsny był bohaterem meczu z Argentyną. Przeszedł do historii mistrzostw świata - jest dopiero trzecim bramkarzem, który na tym samym mundialu obronił dwa rzuty karne. To w dużej mierzedzięki 32-letniemu bramkarzowi Polska awansowała do 1/8 finału.