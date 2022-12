Matty Cash już od jakiegoś czasu uczy się języka polskiego, ale na razie jeszcze nie porozumiewa się nim swobodnie. Całkiem dobrze opanował za to "Mazurka Dąbrowskiego", co obserwować można przed meczami reprezentacji Polski. Do tej pory raczej nie przytrafiały mu się pomyłki. Do czasu! Przed pierwszym gwizdkiem sędziego w spotkaniu Francja - Polska na mundialu w Katarze kamera wyłapała drobną wpadkę kadrowicza.