Wpadka Katarczyków. Luksusowy hotel dla elity niegotowy, a to nie wszystko

Rozpoczęcie tegorocznych mistrzostw świata zbliża się wielkimi krokami. Przez ostatnie miesiące Katarczycy robili co w ich mocy, by godnie ugościć nie tylko piłkarzy, dziennikarzy i kibiców, ale także elitę światowego futbolu. W małym kraju położonym nad Zatoką Perską postawiono dziesiątki pięciogwiazdkowych hoteli i apartamentów . W tych najbardziej luksusowych noclegowniach mieli zatrzymać się nie tylko reprezentanci poszczególnych krajów uczestniczących w mundialu, ale także najważniejsi przywódcy piłki nożnej .

Katarczycy oblali kolejny test. Elita światowego futbolu musiała zatrzymać się w innym hotelu

Jak się okazuje, również w tym zakresie pojawiły się problemy. Według informacji przekazanych przez dziennikarzy "New York Times", gdy kierownictwo FIFA w zeszłym tygodniu dotarło do Dohy, by wziąć udział w spotkaniach przed mistrzostwami świata, okazało się, że pięciogwiazdkowy hotel wybrany na siedzibę elity nie był gotowy na przyjęcie gości.