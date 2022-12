Holendrzy zaliczyli jeden z bardziej imponujących powrotów w historii mistrzów świata . W 73. minucie przegrywali już 0:2, kiedy Lionel Messi skutecznie wykorzystał rzut karny i do asysty z pierwszej połowy dołożył gola w drugiej. Pięć minut później na boisku pojawił się jednak Wout Weghorst i to w tym meczu zmieniło wszystko.

Mistrzostwa świata 2022. Wout Weghorst już kiedyś strzelił gola jak w meczu z Argentyną

10 minut po karnym Messiego Weghorst trafił po raz pierwszy świetnie wykorzystując dośrodkowanie Stevena Berghuisa. Prawdziwym majstersztykiem był jednak gol wyrównujący, a szczególnie pomysł akcji, która doprowadziła do jego zdobycia. O fenomenalnie rozegranym rzucie wolnym przez piłkarzy Louisa van Gaala pisaliśmy więcej tutaj.

Weghorst popisał się sprytem i zapewnił Holandii dogrywkę. Okazuje się jednak, że to właśnie on mógł być mózgiem całej operacji, bo jeden z użytkowników twittera(Stuard Reid) odkopał, że 25 października 2020 roku strzelił on praktycznie identycznego pod względem schematu gola kiedy w barwach VfL Wolfsburg grał z Arminią Bielefeld. Wilki wygrały ten mecz 2:1. a wolny z udziałem Weghorsta był pierwszym golem w meczu.