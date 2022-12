Wojtek Szczęsny zaszokował cały świat. Teraz FIFA podała szczegóły

Skokowy wzrost obronionych karnych - z 17 do 36 procent

Bramkarze pokazywali się do gry, do przyjęcia piłki o 67 procent częściej niż cztery lata temu. W rezultacie tego wychodzenia do gry otrzymali o pięć procent więcej podań na tym samym etapie turnieju, co w 2018 r.