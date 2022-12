Na pewno to, co pokazaliśmy z Argentyną nie wystarczy na Francję. Dziwne jest uczucie, kiedy masz świadomość, że drobna porażka powinna wystarczyć do osiągnięcia celu. To troszkę hamuje cię w grze do przodu. W tej chwili już nawet remis nie wystarczy, chyba że wytrwamy do rzutów karnych. Wiadomo, że jeśli chcemy grać w ćwierćfinale, jak wielkim faworytem by nie była Francja, to duma nam nakazuje, żeby spróbować ją pokonać i dać z siebie wszystko.