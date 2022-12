Wojtek Szczęsny odczuł to finansowo! Trener Michniewicz zdradza kulisy!

Reprezentacja Polski sporą wagę przywiązuje do strzelania rzutów karnych i nie ma się co dziwić. W każdym jej meczu na mundialu w Katarze była co najmniej jedna "jedenastka". Tylko w meczu z Meksykiem była ona na naszą korzyść, a w starciach z Arabią Saudyjską i Argentyną przeciwko nam.