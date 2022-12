Wojciech Szczęsny założył się z Lionelem Messim. "Nie wiem, czy to dozwolone"

"Rozmawialiśmy z Leo przed nim i założyłem się o 100 euro, że sędzia go nie podyktuje . Tak więc w tym względzie przegrałem z Messim" - stwierdził Szczęsny.

Polski bramkarz wyskakując do dośrodkowanej piłki nie trafił w nią, ale w twarz napastnika Paris Saint-Germain. Stało się to jednak po oddaniu strzału przez Messiego, więc nadzieje Szczęsnego były uzasadnione. Mimo to arbiter Danny Makkelie, po interwencji VAR-u i oglądnięciu całej sytuacji na monitorze, wskazał na "wapno".