Wojciech Szczęsny traci wielką szansę. A byłby pierwszym Polakiem

Po takim wyczynie Wojciech Szczęsny urósł do miana kandydata na zdobywcę Złotej Rękawicy dla najlepszego bramkarza mistrzostw. Trzeba jednak pamiętać, że ani Jan Tomaszewski w 1974 roku, ani Brad Friedel w 2002 roku takowej nagrody nie dostali. Dwa obronione karne to za mało, zwłaszcza gdy mamy konkursy jedenastek rozstrzygających o awansie ekip.

Na turnieju w Katarze mamy już dwóch kandydatów do takowej nagrody - to Chorwat Dominik Livaković, który dał Chorwacji awans po rzutach karnych z Japonią, a także marokański bramkarz Bono, czyli Yassine Bounou z klubu Sevilla FC. Dzięki niemu Maroko awansowało po karnych do ćwierćfinału kosztem Hiszpanii. To największy sukces w dziejach tego afrykańskiego kraju.