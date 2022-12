Mistrzostwa Europy 2012

U Franciszka Smudy był bramkarzem pierwszego wyboru. W pierwszym meczu turnieju z Grecją (1-1) przepuścił bramkę po uderzeniu Dimitrisa Salpingidisa, ale kibice zapamiętali go przede wszystkim z... czerwonej kartki. Zobaczył ją w 69. minucie za faul w polu karnym. Do bramki musiał wejść jego zmiennik Przemysław Tytoń, który karnego obronił. Szczęsny sam siebie nie oszczędzał po tamtym meczu. - Ciężko mi znaleźć pozytywy po tym, jak zostałem usunięty z boiska. Rozgrywając jeden z najważniejszych meczów w karierze, nie udało mi się go dokończyć. Osłabiłem zespół i nie wystąpię z Rosją - przyznał wówczas Szczęsny. Zauważył, że decyzja o wykluczeniu go z boiska była prawidłowa i nie można mieć o nią do sędziego pretensji.