Chodzi o wszczęcie śledztwa w sprawie ukrytych wypłat w turyńskim klubie. Dokumenty związane z nieprawidłowościami przy zawieraniu umów w trakcie pandemii trafiły już do włoskiej prokuratury, a sprawa jest poważna. Wielu obserwatorów mówi o kolejnej wielkiej aferze związanej z Juventusem, podobnej do Calciopoli z 2006 roku, która skończyła się degradacją Starej Damy . Z pracy zrezygnowały już władze klubu.

Wojciech Szczęsny za drogi dla Juventusu?

To bramkarz młodszy od Wojciecha Szczęsnego i tańszy. Reprezentant Polski ma jeszcze rok do końca kontraktu z Juventusem, a zatem to ostatni moment, by uzyskać pieniądze z jego sprzedaży.