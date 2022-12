Teraz już nie ma możliwości żadnych kalkulacji - wóz, albo przewóz: w 1/8 finału MŚ 2022 w Katarze zasada jest już prosta i przegrany w meczu po prostu odpada, przekreślając w ten sposób wszelkie swoje marzenia co do wzniesienia upragnionego pucharu.

Tym samym przed reprezentacją Polski nieco ponad 90 minut wytężonej walki o to, by przedłużyć nadzieje wielu milionów kibiców w kraju na końcowy sukces na turnieju. Choć "Biało-Czerwoni" byli ostatnio mocno krytykowani za styl, w którym wywalczyli sobie awans do następnej fazy turnieju, to na tym etapie zaczynają niemalże z zupełnie czystą kartą. Miejmy nadzieję, że zostanie ona zapełniona zarówno dobrym, jak i - przede wszystkim - skutecznym futbolem.