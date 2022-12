Złote pokolenie Belgii w symboliczny sposób żegna się z mistrzostwami. Starali się, walczyli. Nie wyszło. Odpadli. Dojdzie zapewne do pokoleniowej zmiany. Nie muszą jednak się wstydzić. W ojczyźnie mogą liczyć na gorące powitanie.

Belgowie zagrali dobry mecz. Z pasją atakowali, przeważali .Nie mieli jednak szczęścia. Rekonwalescent Romelu Lukaku zmarnował kilka świetnych, wręcz niewiarygodnych okazji. Wracają do domu. ale wracają do siebie z podniesionymi głowami. Nie to co my - ze spuszczoną głową zostajemy w Katarze. Wielu polskich kibiców w Polsce zazdrości Belgom, tak wspaniałego odpadnięcia z mundialu!

Reprezentacja Polski obraża moralność i poczucie dobrego smaku!

Bardzo zazdroszczę Belgom. Oni nie muszą się wstydzić występu swoich piłkarzy. Tym razem nie wyszło, ale oni zawsze trzymają poziom. Nie to co my... Jak można awansować w takim stylu?! Broniąc się przez cały mecz, z rzadka przekraczając linię środkową, nie oddając strzałów. Fuj! Czy to się nazywa walka?! Przecież to obraza moralności, dobrego smaku i św. Wojciecha, patrona Polski. Tak nie wolno! Zawsze przecież musi być "fight", fight", fight", zawsze musi być "na nich", "na nich"!

Ale co się odwlecze to nie uciecze. Na szczęście! Jest szansa, że w meczu z Francją polscy piłkarze poniosą zasłużoną karę. Niech nie ważą się przeczołgać i pokonać obrońców tytułu dopiero w karnych. Jeśli chcą odkupić zwycięstwo - ma być zwycięstwo dwoma bramkami w regulaminowym czasie gry. Bo znowu, do cholery, będziemy się wstydzić! No i ma być styl. Pamiętajcie!