Wielkie zainteresowanie biletami. Doszło do bójek, zjawiła się policja

Marokańczycy udali się do Kataru przed meczem ich reprezentacji z Hiszpanią w 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata, mimo że kibice, którzy już znajdują się w Dausze muszą walczyć o bilety, by dostać się na spotkanie. Przed punktem sprzedaży biletów doszło do bójek. Wysokie zapotrzebowanie na miejsca to wyzwanie dla organizatorów.