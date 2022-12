Niestety, nie do końca wszystko było zgodne z przepisami gry. Chwile przed zdobyciem gola, gdy Francuzi przejęli piłkę, doszło do przewinienia. Bukayo Saka w narożniku boiska zastawiał piłkę, a Dayot Upamecano próbował mu ją odebrać. Defensor kopnął rywala, tym samym przewracając go na murawę. W efekcie Upamecano przejął piłkę i wyprowadził kontratak. Brazylijski sędzia nie dopatrzył się jednak przewinienia, które było dość ewidentne.