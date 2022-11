Tegoroczny mundial choć zaczął się zaledwie siedem dni temu, co chwile wywołuje wśród kibiców niemałe poruszenie. Nie chodzi jedynie o kontrowersje związane z organizacją imprezy, czy coraz to nowsze zakazy wprowadzane przez Katarczyków. Dużo mówi się też o sensacyjnych klęskach m.in. Argentyny w meczu z Arabią Saudyjską, czy Niemiec w meczu z Japonią. Choć sytuacja obu drużyn uległa poprawie, selekcjonerzy robią co w ich mocy, by zapewnić swoim podopiecznym jak największy komfort. Hansi Flick o regenerację piłkarzy dba jednak do tego stopnia, że zważywszy na ich dobro postanowił... złamać mundialowy regulamin.