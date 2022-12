Wielkie kłopoty byłej miss Chorwacji po półfinale. Interweniowała policja

Gramy rano. To najbardziej regularna drużyna mundialu w Katarze. WIDEO

Miss mundialu w tarapatach! Nie mogła opuścić stadionu

Ivana Knoll wywołała poruszenie już w pierwszym dniach piłkarskiej rywalizacji. Kobieta pojawiła się na stadionie, by dopingować swojej drużynie w dość... nietypowym stroju . Stylizacje 30-latki z meczu na mecz stawały się coraz odważniejsze. Na nieco bardziej stonowany ubiór Knoll zdecydowała się jednak w meczu półfinałowym pomiędzy Chorwacją a Argentyną . Miss mundialu przybyła na stadion Lusail w topie mocno eksponującym dekolt, klasycznych jeansach i kozakach w kratę.

Mimo to, obecność miss Chorwacji z 2016 roku wywołało zamieszanie wśród kibiców. Ci po końcowym gwizdku wręcz rzucili się w kierunku kobiety, by zrobić sobie pamiątkowe fotki. Sytuacja stała się poważna do tego stopnia, że 30-latka nie była w stanie bezpiecznie opuścić stadionu, interweniować musieli ochroniarze i policja. W rozmowie z dziennikarzami portalu "Sport.pl" Knoll opowiedziała o nietypowej sytuacji.