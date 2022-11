Pierwsza połowa spotkania Argentyna - Arabia Saudyjska przebiegała pod dyktando kadrze z Ameryki Południowej. Reprezentacja Argentyny aż cztery razy trafiała do siatki rywali, lecz ostatecznie tylko jeden gol został uznany - pozostały padły ze spalonego.

Festiwal spalonych w meczu Argentyna - Arabia Saudyjska. VAR w roli głównej

Pierwszy gol dla Argentyny padł już w 10. minucie, gdy rzut karny na bramkę zamienił Lionel Messi . Co ciekawe, "jedenastka" została podyktowana po interwencji VAR, gdyż sędzia Slavko Vincić nie dostrzegł w pierwsze tempo, że w polu karnym nieprzepisowy przetrzymywany przez Saud Abdulhamid a był Leandro Paredes .

Sytuacja budzi kontrowersje wśród fanów, lecz moim zdaniem przewinienie było z gatunku ewidentnych. Reprezentant Arabii Saudyjskiej oburącz złapał swojego przeciwnika - tak, jak robi się to w zapasach - i tym samym utrudnił mu walkę o pozycję. W efekcie Paredes upadł na murawę, a finalnie słusznie został podyktowany rzut karny. Sędzia w tej sytuacji popełnił jednak drobny błąd, gdyż powinien ukarać faulującego żółtą kartkę za tzw. LOR, polegający na trzymaniu rywala za koszulkę.

Bramka Lionela Messiego anulowana. Był spalony!

Następnie rozpoczął się festiwal nieuznanych bramek, które padały ze spalonego. Najpierw w 22. minucie do bramki po raz drugi trafił Lionel Messi, lecz szybko się okazało, że gwiazdor reprezentacji Argentyny był na spalonym, co z boiska wychwycili sędziowie.

Jak się okazało o spalonym zadecydowały milimetry. Specjalny System Półautomatycznego Wykrywania Spalonego zaprezentował grafikę, w której widać, że za linią spalonego była ręka i bark Martineza. Zgodnie z przepisami gry, barkiem można zdobyć gola, a zatem decyzja o odwołaniu bramki była prawidłowa. Co prawda grafika może budzić kontrowersje i dyskusje, lecz raczej trudno polemizować z technologią, którą od kilku lat testowała FIFA .

W 35. minucie meczu Argentyna - Arabia Saudyjska , Lautaro Martinez ponownie trafił do siatki rywali, lecz i tym razem został odgwizdany spalony. Sytuacja ta jednak nie budziła większych kontrowersji, gdyż była to wyraźna, kilkumetrowa pozycja spalona.

Wielkie kontrowersje w meczu Argentyny. Lionel Messi i jego zespół mogą czuć się skrzywdzeni

Do największej kontrowersji doszło w 64. minucie, gdy Arabia Saudyjska wygrywała już 2-1. W polu karnym przeciwników piłkę dośrodkował Nicolas Otamendi , który następnie został kopnięty przez spóźnionego Yassera Al Shahraniego . Piłka została ostatecznie wybita poza boisko, a sędzia Slavko Vincić wskazał na rzut rożny.