Kiwior to odkrycie Czesława Michniewicza . To u niego w czerwcu zaliczył debiut w seniorskiej reprezentacji i miejsca na boisku nie oddał do dziś. Obecnie zawodnik Spezii gra u boku Kamila Glika i wiele wskazuje, że wkrótce stanie się szefem polskiej defensywy.

Dobra gra 22-letniego defensora oczywiście przyciąga zainteresowanie mocnych klubów europejskich. Spezia już raczej pogodziła się z faktem, że Kiwior wkrótce odejdzie, ale działacze włoskiego klubu mają nadzieję, że uda się go zatrzymać do lata. To właśnie dlatego Spezia miała odrzucić ofertę West Hamu, który Kiwiora chciał zatrudnić jeszcze przed mistrzostwami świata, ale Włosi doszli do wniosku, że jeszcze nie są gotowi na załatwienie dziury po podejściu Polaka.