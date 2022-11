Federacja Iranu wezwała do rezygnacji Klinsmanna z pełnionej funkcji w komisji technicznej FIFA. Były zawodnik, mistrz świata (1990) i Europy (1996) miał powiedzieć w wywiadzie telewizyjnym dla BBC po meczu z Walią (Iran wygrał 2:0), że Irańczycy stosują niesportową, "brudną" taktykę, bo to wynika z ich kultury.

"Taka jest ich kultura, dlatego tak postępują - wywierają presję na sędziach, +bawią się w brudne gierki+, stale coś komentują, by dekoncentrować przeciwnika, trener Carlos Queiroz pasuje do ich zespołu. To wszystko nie jest przypadkowe, to jest celowe" - powiedział 58-letni Klinsmann, który jako szkoleniowiec poprowadził Niemców do trzeciego miejsca w MŚ w 2006 r.