Wielki koncert Brazylii! "Canarinhos" zabawili się z Koreą Południową

Grad bramek przed przerwą

Defensywa Korei Południowej wytrzymała ostatecznie zaledwie siedem minut. Wtedy to Brazylia przedarła się prawą stroną i jeden z zawodników dośrodkował płasko w pole karne. Neymar nie trafił czysto w piłkę, ale ta dotarła do Viniciusa Jr, który z bliska umieścił ją w bramce.

Powrót Neymara do gry po kontuzji zdawał się zresztą natchnąć "Canarinhos". Tak można sądzić choćby po akcji bramkowej na 3-0. To było piękno futbolu w najczystszym wydaniu!

"Pele, wracaj do zdrowia"

Sporo uwagi przykuli za to brazylijscy kibice, rozkładając na trybunie ogromny transparent z napisem "Pele get well soon", a więc "Pele, wracaj do zdrowia". Brazylijska legenda jest w trakcie bardzo trudnej walki z nowotworem.