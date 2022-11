Wielki dramat Polaka tuż przed MŚ! Karetka zabrała go z murawy!

Bartłomiej Drągowski miał wysokie notowania u selekcjonera Czesława Michniewicza do tego stopnia, że wyprzedził w hierarchii Kamila Grabarę. Miał jechać na mundial. Tymczasem po 40 minutach meczu z Hellas bramkarzowi Spezii nie tylko wyjazd do Kataru, ale dalsza kariera zawisła na włosku.

W ambitnym wyścigu do piłki Drągowski doznał poważnie wyglądającego urazu stawu skokowego. Nasz bramkarz zwijał się z bólu, na głowę narzucił koszulkę. Chwilę trwało, zanim zabrano go na nosze i zaniesiono do karetki. Po kilku minutach Polaka zastąpił Jeorem Zoet i gra została wznowiona, ale dramat Polaka przeniósł się już do karetki.