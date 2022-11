To miała być jedna z najbardziej prestiżowych imprez w historii świata futbolu. Łączne koszty organizacji mundialu w Katarze to około 200 miliardów dolarów . Katarczycy obiecywali innowacyjne stadiony, setki luksusowych hoteli dostępnych dla kibiców, a przede wszystkim poszanowanie innych kultur i społeczności.

Kibice mieszkają w Katarze w tragicznych warunkach. Wielu z nich planuje opuścić mundial

Mimo baz noclegowych, organizatorzy i tak nie radzą sobie z natłokiem kibiców. Fani futbolu zanim znajdą się w swoich "pokojach", muszą przygotować się na kilka godzin stania w kolejce do recepcji. W rozmowie z dziennikarzami brytyjskiego "Daily Mail" kibice z Australii podzielili się odczuciami po pierwszych dniach pobytu w Katarze.

Jak się okazało, kilkugodzinne oczekiwanie na przygotowanie kontenerów to nie jedyny problem, jaki zastali na miejscu. Katarczycy nie radzą sobie bowiem także z usterkami technicznymi z bazach noclegowych. Kibice muszą radzić sobie m.in. z brakiem ciepłej wody, niedziałającą klimatyzacją, a nawet awarią kanalizacji. Co ciekawe, takie problemy pojawiają się co najmniej w kilku wioskach dla kibiców.