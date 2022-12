Kolejna niemała sensacja na mundialu w Katarze. Brazylia, która była jednym z faworytów do wgrania całych zawodów, już żegna się z mistrzostwami świata . Co prawda w doliczonym czasie gry w pewnym momencie Neymar i spółka byli już jedną nogą w półfinale, prowadzili 1:0 i wydawało się, że już może być po meczu, lecz nic bardziej mylnego. Chorwaci zdołali odrobić straty dzięki trafieniu Bruna Petkovicia, który doprowadził nie tylko do remisu, ale ostatecznie także do serii rzutów karnych. Tu lepsi okazali się podopieczni Zlatka Dalicia i to oni awansowali do następnego etapu.