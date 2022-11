Przed spotkaniem z Ghaną portugalskie media zastanawiały się, czy Cristiano Ronaldo jest jeszcze potrzebny portugalskiej kadrze. Pytano, czy jego obecność na boisku może jeszcze pomóc zespołowi, czy nie lepiej postawić - tak jak w Manchesterze United - na przedstawicieli młodego pokolenia.

Kilka dni przed meczem z Ghaną wokół Ronaldo wybuchło kolejne zamieszanie, gdy "Czerwone Diabły" poinformowały o rozwiązaniu umowy ze swoim gwiazdorem. W klubie Cristiano przeszedł drogę od legendy do zbędnego balastu i niektórzy dziennikarze pytali, czy podobnie nie będzie także w narodowej reprezentacji.

Będący formalnie bez klubu Ronaldo odpowiedział jednak krytykom w najlepszy możliwy sposób. W pierwszej połowie doszedł do kilku pozycji strzeleckich, zdobył nawet bramkę, nieuznaną przez sędziego z powodu faulu.

Po przerwie wreszcie dopiął swego. Na Stadium 974 podobnie jak Robert Lewandowski wywalczył "jedenastkę" i podjął się próby jej wykorzystania. W przeciwieństwie do Polaka - nie pomylił się, uderzając pod poprzeczkę.

Tym samym CR7 przeszedł do historii mundiali. Jest pierwszym zawodnikiem w historii, który zdobywał bramki na pięciu różnych turniejach mistrzostw świata.

Jeszcze niedawno portugalskie media grzmiały o konflikcie z innym piłkarzem Manchesteru United, Bruno Fernandesem. Dowodem na chłodne stosunki między panami miało być nagranie z ich chłodnego przywitania na kadrze.

Bruno Fernandes: Krytykujcie Ronaldo dalej

Dziś Fernandes także zagrał znakomicie, efektownie asystując przy bramkach Joao Felixa i Rafaela Leao. A po meczu nie mógł się nachwalić swojego kapitana.

- Cristiano uwielbia pracować, gdy wszyscy go krytykują. Błagam was, krytykujcie go dalej, bo wtedy daje z siebie najwięcej - apelował w strefie mieszanej do portugalskich dziennikarzy.

- To jeden z zawodników, których oglądałem, gdy byłem dzieckiem. Zawsze marzyłem, by z nim zagrać i to marzenie się spełnia. Grałem z nim w klubie, wciąż dzielimy szatnię w reprezentacji. Chcemy dać z siebie wszystko, bo wiemy, że wtedy Cristiano będzie szczęśliwy i my także będziemy szczęśliwi - odpowiadał pytany o stosunki między nimi.

Wtórował mu zresztą strzelec drugiej bramki dla Portugalii Joao Felix.

- To po prostu marzenie. Od zawsze marzyłem, by zagrać u jego boku w reprezentacji. To marzenie - powiedział gracz Atletico.

Krótko przeanalizował także spotkanie z Ghaną.

- W pierwszej połowie Ghana broniła się bardzo nisko, mieli wszystkich piłkarzy za linią piłki. To właśnie piękno futbolu, że możesz zacząć mecz niezbyt dobrze, a zakończyć go zwycięstwem - przekazał dziennikarzom Felix.

Z Dohy Wojciech Górski, Interia