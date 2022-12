Wielka bitwa o odkrycie mundialu! Padają astronomiczne kwoty

Mistrzostwa świata wchodzą w decydującą fazę, a w klubach zaczynają się wyścigi po najlepszych zawodników turnieju. Jednym z odkryć jest Josko Gvardiol, za którego padają sumy w okolicach 100 mln euro! Zanim jednak Chorwat siądzie do rozmów, czeka go półfinał mundialu z Argentyną. Spotkanie we wtorek o godz. 20. Transmisja w TVP Sport, relacja na Sport.Interia.pl, a zaraz po spotkaniu zapraszamy na „Studio Katar – gramy dalej” na głównej stronie Interii.