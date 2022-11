Wielka afera po meczu Polaków! Saudyjski książę wkroczył do akcji

Mistrzostwa świata w Katarze. Saudyjski książe krytykuje decyzje sędzów w meczu z Polską

Jak pokazały powtórki przynajmniej co do sytuacji z rzutem karnym książę się myli, bo co prawda stopa Wojciecha Szczęsnego minimalnie, ale jednak dotykała linii bramkowej. Co więcej, prawdopodobnie nawet gdyby polski bramkarz nie poradził sobie z dobitką strzału z jedenastu metrów, to ten gol zostałby unieważniony, bo powtórki pokazały, że Saudyjczyk był na pozycji spalonej.