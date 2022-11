Wiadomo, kiedy ruszy ponowna sprzedaż biletów na mecz z Chile. Mało czasu!

Przed mistrzostwami świata w Katarze Polacy rozegrają jeden mecz towarzyski. Będzie to właśnie spotkanie z Chile.

Z powodu przeniesienia meczu, trzeba od nowa uruchomić sprzedaż biletów. PZPN poinformował, że dojdzie do tego 15 listopada, w godzinach porannych. Czasu na zakup wejściówek będzie więc bardzo mało.

Termin startu jest tak późny, z powodu konieczności przystosowania systemu do innego, mniejszego obiektu. Wejściówki będzie można nabyć przez platformę bilety.laczynaspilka.pl. Związek potwierdził też, że wszystkim, którzy zakupili bilety wcześniej, zostaną zwrócone pieniądze. Ma się to stać najpóźniej do 15 grudnia.