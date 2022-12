Reprezentacja Maroka w Katarze zdążyła już napisać historię futbolu. Stała się bowiem pierwszą w historii drużyną z Afryki, która wdarła się do najlepszej czwórki mundialu. A to przecież wcale nie musi być koniec - w środowy wieczór stanie naprzeciw Francji w spotkaniu, które dać jej może przepustkę do finału. Sukces zespołu Walida Regraguiego jest gigantycznym zaskoczeniem, co pokazują analizy specjalistów. Przed rozpoczęciem turnieju dawali mu oni nań jedynie minimalne szanse, mniejsze, niż "Biało-Czerwonym".