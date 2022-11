Wciągnięci przez Katar! Tak Polacy przeszli przez gęste sito!

Katar z giftami dla kibiców z całego świata

Z uwagi na kosztu biletu lotniczego i zakwaterowania MŚ w Katarze nie będą należały do najtańszych, a wręcz przeciwnie. Gospodarze zrobili jednak wiele, by ukoić rozkołatane serca fanów, którzy musieli się szarpnąć na spory wydatek.

Pierwsza dobra wiadomość, to sympatyczni panowie w czerwonych kamizelkach jednego z katarskich operatorów komórkowych. Każdemu, kto ma wizę Hayya, bez której nie dało się nie tylko przekroczyć granicy Kataru, ale nawet wejść na pokład samolotu, wręczali za darmo kartę SIM. Ważną na trzy dni, z dwoma gigabajtami transferu internetowego (dokładnie 2022 MB), 2022 minutami darmowych rozmów na terenie kraju i 2022 SMS-ami. To było jeszcze bardziej miłe "Welcome to Qatar" od wszechobecnych transparentów o tej treści.