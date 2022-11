Ważny Argentyńczyk kontuzjowany! Są nowe informacje

Gdy Romero jest zdrowy, to może liczyć na miejsce w podstawowym składzie Argentyny. Szkopuł w tym, że defensor Tottenhamu ostatnio z różnych powodów nie mógł być brany pod uwagę przez selekcjonera. Jednym razem była to kontuzja, innym zakażenie koronawirusem. Niedawno zagrał jednak dwa niemal pełne spotkania, ale tuż przed mundialem znów zacząć narzekać na uraz .

MŚ 2022. Problemy reprezentacji Argentyny

Romero zabrakło w kadrze na środowy mecz ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Co więcej, Argentyńczycy od jakiegoś czasu zastanawiają się nawet, czy nie skorzystać z możliwości przeprowadzenia zmian w kadrze na mistrzostwa świata.

Argentyńskie media podają jednak, że ewentualne zmiany nie będą jednak dotoczyły Romero, ponieważ jego występ na mundialu raczej nie jest zagrożony. Co więcej, być może będzie on gotowy już na inauguracyjne spotkania z Arabią Saudyjską, choć argentyńscy dziennikarze uważają, że w tym spotkaniu defensor może zostać oszczędzony lub zagra tylko część meczu, by być w pełni zdrowia na potyczki z Meksykiem i Argentyną.