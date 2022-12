Viralowy "pan Mekambe" stracił wielką fortunę. Wstrząsające wyznanie

- Najlepszym piłkarzem dla mnie jest ten Mekambe - mówił na nim jeden z kibiców. - Mambeppe - poprawił go dla żartu reporter "Super Expressu". Po czasie wrócił on do bohatera tego nagrania - pana Andrzeja. Ten przedstawił przejmującą historię swojego życia, która sprowadziła go do handlowania na ulicy.